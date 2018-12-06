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Torino Adem Ljajic'i satmak zorunda!

Dünya futbolunun patronu FIFA, transfer yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

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Dünya futbolunun patronu FIFA, transfer yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre kulüpler önümüzdeki sezondan itibaren en fazla 8 futbolcuyu kiralık olarak gönderebilecek.

Bu değişiklik hayata geçerse yeni uygulamadan en fazla etkilenen kulüplerden biri de Adem Ljajic’i sezon başında Beşiktaş’a kiralayan Torino olacak. Tam 40 futbolcusu kiralık olarak farklı kulüplerde top koşturan İtalyan ekibi, Ljajic’i mecburen elden çıkaracak.

Bilindiği gibi Beşiktaş sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Ljajic için Torino ile 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlamıştı.

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