Torino Başkanı Cairo'dan Adem Ljajic açıklaması

Cairo, "Ljajic'in kesinlikle dönmeyeceğini söyleyebilirim. Biz Ljajic'i bu sezon için verdik. Sezon içinde de ne Beşiktaş'tan ne de Ljajic'in kendisinden bir şey duydum. Eğer serbest bırakıyorlarsa da kendi sebepleri vardır'' ifadelerini kullandı.

(Aksam)