Torino Başkanı Cairo'dan Adem Ljajic açıklaması
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Adem Ljajic için Torino başkanı Urbano Cairo noktayı koydu.
Cairo, "Ljajic'in kesinlikle dönmeyeceğini söyleyebilirim. Biz Ljajic'i bu sezon için verdik. Sezon içinde de ne Beşiktaş'tan ne de Ljajic'in kendisinden bir şey duydum. Eğer serbest bırakıyorlarsa da kendi sebepleri vardır'' ifadelerini kullandı.
(Aksam)
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