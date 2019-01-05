Torino Tolgay Arslan'ı istiyor

Torino'nun Beşiktaş'ın transfer listesine koyduğu Tolgay Arslan'a talip olduğu öne sürüldü.

Torino merkezli spor gazetesi TuttoSport'ta yer alan habere göre; Torino'nun Tolgay Arslan ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçecek. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilirken, Beşiktaş'ın 5 milyon Euro bonservis talep ettiği vurgulandı.

Torino'nun Tolgay Arslan dışında Roberto Pereyra ile de ilgilendiği ve öncelikle bu transfer bitirmeye çalışacağının altı çizildi. Pereyra'nın maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle anlaşma sağlanamazsa Tolgay Arslan'ın transferi için daha ısrarcı olunacağı kaydedildi.

28 yaşındaki Tolgay Arslan, Ocak 2015'te 450 bin Euro bonservis karşılığı Hamburg'tan Beşiktaş'a gelmişti. Dortmund altyapısından çıkan Tolgay, Beşiktaş formasıyla çıktığı 132 maçta 3 gol atıp 12 asist yaptı.