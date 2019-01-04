İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,422
  • 6,1846
  • 225.042
  • 88.526
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Torino'dan Beşiktaş'a sürpriz Tolgay Arslan teklifi

Beşiktaş'ta Antalya kamp kadrosunda alınmayan Tolgay Arslan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki orta sahanın adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Yıldız futbolcunun Ozan Tufan karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia ediliyordu. 'Kendine takım bul' denilen Tolgay Arslan için sürpriz bir teklif geldi. Torino'nun kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübe Tolgay için 3+2+2 milyon euro'luk uzun vadeli ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edilmişti. O iddianın arkasından yeni bir iddia daha gündeme geldi. O iddiaya göre Torino, siyah-beyazılara Tolgay için sezon başında 5.8 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper Bremer'i önerdi. 21 yaşındaki Bremer bu sezon Torino formasını 1'i lig, 2'si kupa olmak üzere sadece 3 kez giydi. Daha önce forma giydiği Atletico Mineiro'da 26 maçta görev yapan ve rakip fileleri 1 kez havalandıran 1.88'lik stoper Bremer için son karar teknik direktör Şenol Güneş ile yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacak. 
 
OPERASYON BAŞLADI
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile birlikte Gökhan Töre için de hem Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçtiği iddia edildi. Başkan Orman, hem Tolgay hem de Gökhan Töre için iki kulübün başkanına da, "Bonservis bedelleri için pazarlık kapımız açık. Ayrıca takas konusunda görüşme yapabiliriz" diyerek kolaylık sağlanacağını belirtti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Menzili tam 9 bin kilometre: Balistik füze başarıyla test edildi

Menzili tam 9 bin kilometre: Balistik füze başarıyla test edildi

Meteorolojiden önemli uyarı: İstanbul ve Ankara da listede

Meteorolojiden önemli uyarı: İstanbul ve Ankara da listede

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü haber

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e kötü haber

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Başkan Erdoğan’dan talimat: MHP’ye de anlatın

Başkan Erdoğan’dan talimat: MHP’ye de anlatın

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

2018-2019 devre arası biten transferler

2018-2019 devre arası biten transferler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA