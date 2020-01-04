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Spor

Torino'dan Simone Zaza için Beşiktaş cevabı

Torino Teknik Direktörü Walter Mazzari, Beşiktaş'ın gündemindeki Simone Zaza ile ilgili konuştu.

Sporx04.01.2020  21:24 - Güncelleme: 04.01.2020  21:24

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında gösterilen Simone Zaza için teknik direktör Walter Mazzari'den açıklama geldi.

58 yaşındaki İtalyan teknik adam, takımdan kimsenin ayrılmasına izin vermeyeceğini söylerken, "Ben kimsenin ayrılmasını istemiyorum. Eğer Torino'da kalmak istemeyen birileri varsa, gitmekte özgür ancak şu ana kadar hiçbir oyuncum bana ayrılmak istediğini söylemedi" ifadelerini kullandı.

Torino ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken, 6 kez ağları sarstı.

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