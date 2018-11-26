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Toro Rosso'nun direksiyonuna Albon geçecek

Daha önce Daniil Kvyat ile anlaşan Toro Rosso-Honda Formula 1 Takımı'nın 2019 sezonundaki ikinci sürücüsü, Alexander Albon olacak.

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Formula 1 takımlarından Toro Rosso-Honda, Tayland asıllı Büyük Britanyalı pilot Alexander Albon ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
 
Takımdan yapılan açıklamaya göre, bir yıl aradan sonra F1'e dönen Rus sürücü Daniil Kvyat'ın 2019 sezonundaki takım arkadaşı, Alexander Albon olacak.
 
Profesyonel kariyerine 2012'de başlayan 22 yaşındaki Albon, 2016 GP3 Serisi'ni 2'nci, 2018 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 3'üncü sırada bitirmişti.

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