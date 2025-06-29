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Spor

Toronto FC, Portland Timbers'ı farklı geçti

MLS 19.hafta mücadelesinde Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Toronto FC, Portland Timbers'ı farklı geçti
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Toronto FC ve Portland Timbers takımları Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field'da 19.hafta mücadelesinde TSİ 02.30'ta karşı karşıya geldi. Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 ile geçti.

MAÇ HIZLI BAŞLADILAR

Toronto FC maçın henüz 11.dakikasında Alonso Coello Camarero ile skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda, 56.dakikada Tyrese Spicer ve 90.dakikada Ian Smith (kk.)'in golleriyle Toronto FC, Portland Timbers'ı 3-0 mağlup etti.

PORTLAND ÜST SIRALARI HEDEFLİYORDU

MLS Batı Konferansı'nda mücadele eden Portland Timbers aldığı bu sonuçla 30 puanla 4.sırada kalırken Doğu Konferansı'ndaki Toronto FC bu 3 puanla kendisini 13.sıraya attı.

  • Toronto FC
  • Portland Timbers

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