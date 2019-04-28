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Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 108-95 yenen Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final ilk karşılaşmasında 76ers'ı konuk eden Raptors, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdığı mücadeleden 108-95 galip ayrıldı ve seriye iyi başlangıç yaptı.
 
Raptors'ta Leonard, 45 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Mücadelede Pascal Siakam 29 sayı, 7 ribauntla oynadı.
 
76ers'ta JJ Redick 17, Joel Embiid 16, Tobias Harris ve Ben Simmons 14'er sayı attı. Furkan Korkmaz ise 11 dakika 39 saniye süre aldığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.
 
Son yarı finalist Nuggets
 
Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'ü 90-86 mağlup ederek play-off ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferansların son yarı finalisti oldu.
 
Batı Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında 21 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic, Nuggets'ı galibiyete taşıdı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 23, Gary Harris 11 sayı kaydetti. Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Portland Trail Blazers ile eşleşti.
 
Spurs'te Rudy Gay 21, DeMar DeRozan ve Bryn Forbes 19'ar, LaMarcus Aldridge 16 sayı buldu.
 
NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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