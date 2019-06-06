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Toronto Raptors NBA final serisinde yeniden öne geçti

Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors'ı 123-109 mağlup ederek NBA final serisinde 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinde Toronto Raptors, deplasmanda Golden State Warriors'ı 123-109 yenerek seride 2-1 öne geçti. 
 
NBA final serisinin üçüncü maçında, tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Raptors, rakibini 123-109 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.
 
Raptors'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Kyle Lowry 23 sayı ve 9 asist, Pascal Siakam 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Danny Green 18 sayı, Marc Gasol 17 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
 
Sakatlıkları bulunan Kevin Durant, Klay Thompson ve Kevon Looney'den yoksun maça çıkan Warriors'ta Stephen Curry'nin 47 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik üstün performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green ise 17 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.
 
Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinin dördüncü maçı, 8 Haziran'da Warriors'ın sahasında oynanacak.
 
AA
 

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