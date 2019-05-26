26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Toronto Raptors, NBA finalinde Warriors'un rakibi oldu

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenen Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisini 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek seriyi 4-2 kazanan Toronto Raptors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.
 
Raptors, 3-2 önde olduğu Doğu Konferansı final serisinin 6. maçında, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Bucks'ı ağırladı.
 
Etkili başladığı mücadelede ilk çeyreği 31-18 önde tamamlayan Bucks, devre arasına 50-43 üstün girdi.
 
İkinci yarıda yıldızı Kawhi Leonard'ın devreye girmesiyle skora ortak olan Raptors, üçüncü periyodunu 76-71 geride bitirdiği karşılaşmadan 100-94 galip ayrıldı.
 
Bu sonuçla finalde son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors'ın rakibi olan Raptors, tarihinin ilk NBA finalini oynamaya hak kazandı.
 
Ev sahibi takımda Leonard, 27 sayı, 17 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Kyle Lowry'nin 17 sayı, 8 asist, 5 ribauntluk performans ortaya koyduğu Raptors'ta Pascal Siakam 18, Fred VanVleet 14 sayı kaydetti.
 
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, Brook Lopez 18 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton 14 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. Ersan İlyasova ise 21 dakika 30 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
 
Warriors ile Raptors arasındaki NBA final serisi ilk maçı, 31 Mayıs Cuma günü TSİ sabaha karşı 04.00'te Toronto'da oynanacak.
 

Hindistan´da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bayramdan önce

Taksim Camisi için geri sayım başladı

Taksim Camisi için geri sayım başladı

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore mesajı

2 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni tren raylarının yanında bulundu

2 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni tren raylarının yanında bulundu

Terörle mücadelede ilk kez oluyor, Bakan Soylu açıkladı

Terörle mücadelede ilk kez oluyor, Bakan Soylu açıkladı

Beyaz önlüklü askerlik

Beyaz önlüklü askerlik

Kaldığı cezaevinde 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybetti

Kaldığı cezaevinde 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa'da ilginç olay! İntihar girişimi başarısız olunca 112 Acil'i aradı

Bursa'da ilginç olay! İntihar girişimi başarısız olunca 112 Acil'i aradı
 

POPÜLER HABERLER

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

WhatsApp'tan 'hayat kolaylaştıracak' iki yeni özellik

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Sahurda bile yiyorlar: Gelenek haline geldi

Menderes'in 'muhafız subayı' gizlice çekmiş! Her şeyi anlattı

Menderes'in 'muhafız subayı' gizlice çekmiş! Her şeyi anlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA