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Toronto Raptors serinin ilk maçını kazandı

Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.

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NBA'de final serisi ilk maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk periyotunu 25-21 öne tamamlayan Golden State Warriors, devreye de 59-49'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte Pascal Siakam'ın etkili oyunuyla farkın azalmasını engelleyen Toronto Raptors, son periyodu rakibinden daha iyi oynadı ve Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.

Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 32 sayı, 8 ribaund, 5 asistle oynadı. Kawhi Leonard 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist üretti.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green 10 sayı, 10 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

(Sporx)

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