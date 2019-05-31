Toronto Raptors serinin ilk maçını kazandı
Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.
NBA'de final serisi ilk maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı konuk etti.
Mücadelenin ilk periyotunu 25-21 öne tamamlayan Golden State Warriors, devreye de 59-49'luk üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte Pascal Siakam'ın etkili oyunuyla farkın azalmasını engelleyen Toronto Raptors, son periyodu rakibinden daha iyi oynadı ve Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.
Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 32 sayı, 8 ribaund, 5 asistle oynadı. Kawhi Leonard 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist üretti.
Golden State Warriors'ta Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaund, 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Draymond Green 10 sayı, 10 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.
(Sporx)
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