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Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers konferans finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers'ı yenen Toronto Raptors ve Denver Nuggets'ı mağlup eden Portland Trail Blazers, serilerini 4-3 kazanarak konferans finaline yükseldi.

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NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Rakibini yıldız basketbolcusu Kawhi Leonard'ın son saniye basketiyle 92-90 yenerek seriyi 4-3 kazanan Raptors, konferans finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Leonard, karşılaşmayı 41 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla tamamladı. Serge Ibaka 17 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam 11 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın süre almadığı 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 11 ribaunt, JJ Redick 17 sayı, 4 ribaunt, Jimmy Butler 16 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Trail Blazers konferans finalinde

Batı Konferansı yarı finali 7. maçında Denver Nuggets'a konuk olan Portland Trail Blazers, 100-96 galip gelerek serisini 4-3 kazandı ve konferans finalinde Golden State Warriors ile eşleşti.

Trail Blazers'ta CJ McCollum 37 sayı, 9 ribaunt, Evan Turner 14 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 13 sayı, 10 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray'nin 17 sayı, 6 ribaunt ve Gary Harris'in 15 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına verilecek bir günlük aranın ardından Golden State Warriors ile Portland Trail Blazers arasındaki Batı Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.

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