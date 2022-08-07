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Spor

Torreira ve Mertens'in transferinde Muslera ve Sneijder etkisi

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira ve Dries Mertens, sarı kırmızılı takıma transferlerinde Fernando Muslera ve Wesley Sneijder'in etkili olduğunu açıkladılar.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 13:51 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübünün transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Lucas Torreira ve Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri karşılamanın kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sabaha karşı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan ve kalabalık bir taraftar grubuyla karşılanan iki futbolcunun açıklamalarına yer verdi.

Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, taraftar coşkusunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu büyük heyecanı görmek hem beni hem Dries'i çok mutlu etti. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen vatandaşı Fernando Muslera'nın desteğinin de mutluluk verici olduğunu vurgulayan Torreira, "Ailemin de buraya sıcak bakması etkendi. Yöneticiler beni çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Bunların tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı." diye konuştu.

Belçikalı oyuncu Dries Mertens ise yaptığı açıklamada, "Onlarla tanışmak, onların coşkusunu görmek harika bir duyguydu. Onlardan da özür dileriz biraz geç kaldık ama en sonunda buluşma buna değdi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in kulüple ilgili görüşlerinin gelişinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Mertens, "Onu aradım ve 'hiç durma, hemen git' dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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