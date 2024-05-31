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Spor

Torreira'nın partneri belli oldu!

Galatasaray orta sahada Lucas Torreira'nın yükünü hafifletecek ismi Fransa'da buldu. Sarı kırmızılı ekip, Nice forması giyen Khephren Thuram'ı gözüne kestirdi.

31 Mayıs 2024 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Torreira'nın partneri belli oldu!
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için orta alanı kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor...

Sarı-kırmızılıların listesinde Nice forması giyen Khephren Thuram ilk sırada yer alıyor.

Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor.

DEVLERLE KAPIŞACAK

G.Saray'ın peşine düştüğü Thuram için kesenin ağzını açması gerekecek. Nice kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor.

Fakat Aslan'ın bu transferde ciddi rakipleri bulunuyor. Piyasası yüksek olan Fransız orta sahanın adı Napoli ve Liverpool gibi devlerle de anılıyor. Orta saha transferine önemli bütçe ayıran sarıkırmızılılar, Thuram için bu dev ekiplerle savaş verecek.

Dünyaca ünlü eski Fransız yıldız Lilian Thuram'ın oğlu olan Khephren'in ağabeyi de futbolcu... 26 yaşındaki Marcus Thuram, bu sezon İtalya'da İnter formasıyla şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 27 maçta 2114 dakika süre alan Thuram, 1 gol ve 1 asistle oynadı

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Kariyerine Monaco'da başlayan Khephren Thuram, 2019'da Nice'e imza attı. Fransız ekibinde 167 karşılaşmada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nın geniş havuzunda yer alan yıldız, milli formayı ise 2 kez giydi.

KHEPHREN THURAM KİMDİR?

Khephren Thuram, 26 Mart 2001'de İtalya'nın Reggio Emilia kentinde dünyaya geldi. Futbola ACBB Jugend altyapısında başladı.

2016 yazında Monaco altyapısına transfer olduktan sonra sırasıyla U19 ve A takımda forma giydi.

2019'da sözleşmesinin bitmesinin ardından Nice'e bedelsiz bir şekilde imza attı.

Kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

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