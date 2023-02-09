TOSFED ve kulüplerinden deprem bölgesine yardım

TOSFED'in açıklamasında, depremzedeler için 500 bin lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi.



Federasyona bağlı 29 spor kulübünün bir araya gelerek deprem bölgelerine 465 gönüllü, 188 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 12 iş makinesi, 6 yemek aracı, 21 tır, 6 kamyon ve 7 panelvan yardım malzemesi gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, sahada görev yapan gönüllülerin Kahramanmaraş, Hatay ve Elbistan'da 14 depremzedeyi enkaz altından sağ olarak kurtardığını ifade etti.

