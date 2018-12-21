Tosic ve Olcay, Beşiktaş’a geri dönüyor

STAR - ÖZEL HABER

Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Siyah Beyazlılar, bu sezon başında 5 milyon Euro bedelle Çin’in Guangzhou R&F takımına transfer olan eski oyuncusu Dusko Tosic’i yeniden kadrosuna katıyor. Beşiktaş, Sırp futbolcuyu 6 aylığına kiralayacak. Beşiktaş, Tosic’in 6 aylığına kiralanması konusunda Guangzhou R&F takımı ile anlaşmaya vardı.

OLCAY DA DÖNÜYOR

Beşiktaş, Dusko Tosic’in ardından bir diğer eski oyuncusu Olcay Şahan’ı da devre arası transfer döneminde kadrosuna katacak. Başkan Fikret Orman’ın Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede Olcay Şahan’ın transferi konusunda kolaylık sağlanmasını talep etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman’ın onayı sonrası transferin gerçekleşme noktasına geldiği öğrenildi.

Olcay’ın 1.5 yıllık imza atacağı belirtilirken transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi açıklama yapılacak.

ORKAN ÇINAR DA DÖNÜYOR

Beşiktaş’ın sezon başında Adana Demirspor’a kiralık olarak gönderdiği Orkan Çınar da geri dönecek. Şenol Güneş’in gelişiminden memnun kaldığı Orkan için olumlu rapor verdiği belirtildi.