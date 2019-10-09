Tottenham'dan Vedat Muriqi atağı! Kosovalı golcü Ocak ayında ayrılabilir
Premier Lig ekibi Tottenham, F.Bahçe’nin yıldız futbolcusunu ocak ayında renklerine katmanın hayallerini kuruyor.
İngiliz basını Tottenham’ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’nin transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu. Sport Witness’e göre Vedat’ı hemen hemen bütün maçlarında takip eden Tottenham, milli aradaki Cebelitarık ve Kosova karşılaşmalarında da oyuncuyu izlettirecek. Kosova formasıyla İngiltere’ye karşı oynadığı futbol ve attığı golle büyük dikkat çeken Vedat’ın Premier Lig’de bir çok ekibin takibinde olduğu da belirtildi.
(Akşam)
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