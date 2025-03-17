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Spor

Tottenham, Ange Postecoglou ile yolları ayırıyor! İşte yeni hoca adayları

Tottenham'da üst üste gelen yenilgiler sonrası Ange Postecoglou ile yollar ayrılıyor. Londra ekibi ise yeni hoca adaylarını belirlemeye başladı.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
Tottenham, Ange Postecoglou ile yolları ayırıyor! İşte yeni hoca adayları
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Tottenham, bu sezon özellikle İngiltere Premier Lig'de beklentilerin bir hayli altıda kaldı.

Ange Postecoglou'nun ekibi, ligde son olarak Fulham'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Fulham yenilgisi sonrası teknik direktör Ange Postecoglou'nun üzerindeki baskılar arttı. Tottenham'ın olası bir teknik direktör değişikliği halinde listesindeki adaylar da ortaya çıktı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Tottenham'ın Postecoglou ile yollarını ayırması durumunda Londra temsilcinin listesinde Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ve Fulham Teknik Direktörü Marco Silva bulunuyor.

Tottenham, bu sezon Premier Lig'de 29 maç sonunda topladığı 34 puanla 14. sırada yer alıyor.

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