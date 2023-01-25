Tottenham, Arnaut Danjuma'yı açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İspanyol kulübü Villarreal'in kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Tottenham, kadrosunu Danjuma ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Villarreal öncesi PSV, NEC Nijmegen, Club Brugge ve Bournemouth kulüplerinde oynayan Danjuma, Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

Oyuncu ile Everton'da anlaşmıştı fakat Tottenham2ın araya girip fiyat yükseltmesi Everton'un tüm planlarını bozdu ve oyuncu rotasını Kuzey Londra'ya çevirdi.