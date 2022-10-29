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Spor

Tottenham, Bournemouth'u 90+2'de yıktı

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda konuğu olduğu Bournemouth'u 3-2 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti.

29 Ekim 2022 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Tottenham, Bournemouth'u 90+2'de yıktı
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Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-0'dan geri gelip 3-2 kazandı.

Ev sahibi Bournemouth, 22 ve 49. dakikalarda Kieffer Moore'un golleriyle 2-0 öne geçti. Tottenham, 57. dakikada Ryan Sessegnon'un golüyle farkı 1'e indirdi. 73. dakikada Ben Davies skoru eşitledi. 90+2. dakikada Rodrigo Bentancur, geri dönüşü tamamladı.

Bournemouth, üst üste 3. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Tottenham ise üst üste iki yenilginin ardından kazandı ve 26 puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Bournemouth ise Leeds deplasmanına gidecek.

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