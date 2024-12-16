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Spor

Tottenham deplasmanda farklı kazandı

Tottenham, Southampton'ı 5-0 mağlup ederek Heung-Min Son'un da gol attığı karşılaşmada farklı bir galibiyet elde etti.

16 Aralık 2024 Pazartesi 00:54 - Güncelleme:
Tottenham deplasmanda farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Souhtampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 5-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren gollleri James Maddison (2), Heung-Min Son, Dejan Kulusevski ve Pape Matar Sarr kaydetti.

SON, SOUHTAMPTON'A BİR KEZ DAHA ACIMADI

Bu maçın öncesinde Premier Lig kariyerinde Souhtampton'a karşı toplam 10 gol atan Heung-Min Son, Southampton karşısında bir kez daha fileleri havalandırdı. Heung-ming Son'un Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Southampton.

Gelecek hafta evinde Liverpool ile karşılaşacak olan Tottenham, bu galibiyet ile birlikte puanını 20'ye çıkarırken Fulham deplasmanına gidecek olan Southampton, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

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