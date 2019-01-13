Tottenham Eljif Elmas'ın peşine düştü

ELMAS, Ada’nın yolunu tutabilir. İngiliz spor analiz siteleri, Tottenham’ın Eljif Elmas’a kancayı taktığını öne sürdü. Dembele ve Sissoko’ya gelecek planları arasında yer verilmediği ve diğer ayrılık ihtimallerine karşılık Tottenham’ın yeni nesil bir orta saha kurgusunu düzenlemek istediği iddia edildi. Makedon Milli Takımı’nda da forma giyen F.Bahçeli Eljif, orta saha için biçilmiş kaftan olarak gösterildi. Pochettino, 19 yaşındaki Eljif Elmas’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.