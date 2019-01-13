Tottenham Eljif Elmas'ın peşine düştü
Tottenham’ın Hocası Pochettino, orta sahada tasarlayacağı yeni nesil kurguya F.Bahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas’ı da monte etmek istiyor.
- Akşam
ELMAS, Ada’nın yolunu tutabilir. İngiliz spor analiz siteleri, Tottenham’ın Eljif Elmas’a kancayı taktığını öne sürdü. Dembele ve Sissoko’ya gelecek planları arasında yer verilmediği ve diğer ayrılık ihtimallerine karşılık Tottenham’ın yeni nesil bir orta saha kurgusunu düzenlemek istediği iddia edildi. Makedon Milli Takımı’nda da forma giyen F.Bahçeli Eljif, orta saha için biçilmiş kaftan olarak gösterildi. Pochettino, 19 yaşındaki Eljif Elmas’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.