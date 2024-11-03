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Spor

Tottenham evinde dört köşe

Galatasaray'ın hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Tottenham, Premier Lig'de Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Tottenham'da Cristian Romero ve Richarlison sakatlık yaşadı.

3 Kasım 2024 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Tottenham evinde dört köşe
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Aston Villa'nın golünü 32. dakikada Morgan Rogers atarken, Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75 ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ve 90+7'de James Maddison kaydetti.

ROMERO SAKATLIK YAŞADI

Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.

AS STOPERLERİ SAKAT

Tottenham'da sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Romero'nun da Galatasaray maçı öncesi sakatlanması dikkat çekti.

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