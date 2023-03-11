Tottenham evinde hata yapmadı

Premier Lig'de Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu.

Tottenham'ın golleri 19 ve 35. (p) dakikada Harry Kane, 62. dakikada Heung-min Son'dan geldi.

Nottingham Forest'ın golünü 81. dakikada Joe Worrall kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 48'e yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Nottingham Forest 26 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Southampton'a konuk olacak. Nottingham Forest, Newcastle'ı ağırlayacak.

HARRY KANE REKORA GİDİYOR

Tottenham'ın Nottingham Forest'ı mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Harry Kane, bu gollerle bu sezon 20 gol barajına ulaştı.

Kariyerinde altıncı kez Premier Lig'de 20 gol barajını geçen veya yakalayan yıldız oyuncu, bu istatistikte Sergio Aguero'yu yakaladı ve rekora bir adım daha yaklaştı. Bu alanda rekoru, 7 sezonla İngiliz futbolunun efsane ismi Alan Shearer elinde bulunduruyor.