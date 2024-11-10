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Spor

Tottenham evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Tottenham, lige de mağlubiyetle döndü. Tottenham, Premier Lig'de sahasında Ipswich Town'a 2-1 mağlup oldu.

10 Kasım 2024 Pazar 19:31 - Güncelleme:
Tottenham evinde kayıp
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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 kaybeden Tottenham, lige de mağlubiyetle döndü. Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı Ipswich Town 2-1'lik skorla kazandı.

Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Samuel Szmodics ile 43. dakikada Liam Delap attı. Tottenham'ın tek golü 69. dakikada Rodrigo Bentancur'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, ligde 16 puanda kaldı. Ipswich Town, 8 puana yükseldi.

Tottenham, milli ara sonrası ligde Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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