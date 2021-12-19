İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2021 Pazar / 15 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham evinde Liverpool ile berabere kaldı
Spor

Tottenham evinde Liverpool ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Tottenham, evinde Liverpool ile 2-2 berabere kalarak puanını 26 ya çıkardı. Konuk ekip ise puanını 41'e yükseltti.

AA19 Aralık 2021 Pazar 23:29 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:29
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasındaki Tottenham-Liverpool maçı 2-2 tamamlandı.

Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, puan tablosunun 2. sırasındaki Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool, puanını 41'e, 3 maç eksiği bulunan Tottenham ise 26'ya çıkardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.