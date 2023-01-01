Tottenham evinde mağlup oldu!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 4. sırada başlayan Tottenham, puan tablosunun ortalarındaki Aston Villa'yı ağırladı.

Aston Villa, Buendia'nın 50 ve Douglas Luiz'in 73. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 21'e çıkaran Aston Villa 12. sırada yer aldı. Tottenham ise 30 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.

Tottenham geçtiğimiz hafta Brentford ile 2-2 berabere kalmış ve sahadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu hafta ise kendi evinde Aston Villa'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet üs üste ikinci puan kaybını yaşattı.