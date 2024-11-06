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Spor

Tottenham, Galatasaray mesaisini tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Tottenham, Galatasaray mesaisini tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham, maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tottenhamlı oyuncular, basına açık bölümde koşu, ısınma ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Cristian Romero, Micky van de Ven ve Richarlison antrenmanda yer almadı.

Galatasaray ile Tottenham arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

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