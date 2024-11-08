Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı etkili bir oyunla 3-2 yenmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

"KRİKET MAÇI SKORUNA GİDİYORDU"

The Guardian: "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Bir kriket maçının skoru gibi bitebilirdi bu maç. Victor Osimhen çifte hat-trick için yeterli sayıda pozisyonu harcadı. Tottenham'ın yamalı bohça gibi bir yapısı vardı."

"DAHA FARKLI OLMALIYDI"

BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı."

"OSIMHEN'İN ORADA NE İŞİ VAR!"

THE SUN: "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."

"UNUTULMASI GEREKEN BİR MAÇ"

Mirror: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."

"OSIMHEN, HEZİMET"

Daily Mail: "Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı."

"GALATASARAY, KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Telegraph: "Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı ve ne yazık ki Tottenham Hotspur için şaklabanlıkların çoğunu onlar yaptı."

"SAYISIZ FIRSAT YAKALADILAR"

Daily Express: "Ange Postecoglou'nun 'bozuk' savunması, Dejan Kulusevski'nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray'a sonsuz fırsatlar verdi."

"SERSEMLETİCİ GOL"

The Athletic: "Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti."

"GALATASARAY CÖMERT DAVRANDI"

Sky Sports: "Victor Osimhen iki gol atarak 10 puanlı Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattırdı ve cömert Galatasaray'a 3-2'lik bir zafer kazandırdı. Spurs kalesinde 28 şut görürken sadece 5 şut çekebildi ancak Will Lankshear'ın ikinci yarıda oyundan atılmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla kaçmayı başardı."