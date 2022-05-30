Tottenham, Ivan Perisic transferinde mutlu sona yakın

Premier Lig takımlarından Tottenham, yaz transfer dönemindeki ilk transferini Ivan Perisic ile gerçekleştirebilir.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Perisic'in pazar gecesini Londra'da geçirdiği ve Tottenham'a imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Haberde, Perisic'in Antonio Conte'nin ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve haftalık olarak yaklaşık 210 bin euro alacağını kaydedildi.

CONTE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

33 yaşındaki Ivan Perisic, bu sezon Inter'de çıktığı 46 maçta 10 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

Hırvat yıldız, daha önce Inter'de de birlikte çalıştığı Antonio Conte ile, 2020-2021 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.