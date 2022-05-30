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Spor

Tottenham, Ivan Perisic transferinde mutlu sona yakın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Inter forması giyen Ivan Perisic'in transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
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Premier Lig takımlarından Tottenham, yaz transfer dönemindeki ilk transferini Ivan Perisic ile gerçekleştirebilir.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Perisic'in pazar gecesini Londra'da geçirdiği ve Tottenham'a imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Haberde, Perisic'in Antonio Conte'nin ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayacağı ve haftalık olarak yaklaşık 210 bin euro alacağını kaydedildi.

CONTE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

33 yaşındaki Ivan Perisic, bu sezon Inter'de çıktığı 46 maçta 10 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

Hırvat yıldız, daha önce Inter'de de birlikte çalıştığı Antonio Conte ile, 2020-2021 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

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