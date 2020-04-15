İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8965
  • EURO
    7,522
  • ALTIN
    381.405
  • BIST100
    95854.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham koronavirüs ile mücadele için stadını açtı
Spor

Tottenham koronavirüs ile mücadele için stadını açtı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:27
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Hotspur Stadı'nın otoparkının koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın koronavirüsle mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

New York polisinden şeker satan çocuğa terörist muamelesi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.