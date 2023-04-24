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Spor

Tottenham, lige teknik direktörsüz devam edecek

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımı sezon sonuna kadar emanet ettiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:16 - Güncelleme:
Tottenham, lige teknik direktörsüz devam edecek
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İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.

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