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Spor

Tottenham, Manchester United finaline hazır

Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 23:34 - Güncelleme:
Tottenham, Manchester United finaline hazır
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Tottenham son antrenmanı, karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Hücuma yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanın son bölümünde kanatlardan ortalarla gol çalışması yapıldı.

Son antrenmanını İngiltere'de gerçekleştirerek İspanya'ya gelen Manchester United'da ise futbolcular sahada tur attı. Yaklaşık 20 dakika sahada kalan futbolcular, daha sonra soyunma orasına gitti.

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