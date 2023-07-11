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Spor

Tottenham, Manor Solomon'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Shakhtar Donetsk'ten Manor Solomon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA11 Temmuz 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Tottenham, Manor Solomon'u kadrosuna kattı
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Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fulham'da geçiren Solomon, İngiliz ekibiyle 24 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 827 dakika sahada kalan 23 yaşındaki İsrailli sol kanat oyuncusu, 5 golle skora etki edebildi.

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