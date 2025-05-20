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Spor

Tottenham mı, Manchester United mı? Avrupa Ligi kupası yarın sahibini bulacak

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşılaşacak.

AA20 Mayıs 2025 Salı 11:16 - Güncelleme:
Tottenham mı, Manchester United mı? Avrupa Ligi kupası yarın sahibini bulacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.

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