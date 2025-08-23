İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Tottenham, Nico Paz için harekete geçti

Tottenham, James Maddison'ın sakatlığının ardından Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz'a yeniden talip oldu.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:29
Tottenham, Nico Paz için harekete geçti
Tottenham, Nico Paz'ı transfer etmek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ağustos başında Londra kulübünün 20 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için 40 milyon avroluk bir teklif sunduğu, ancak Como'nun oyuncunun değerini 70 milyon avro olarak belirlediği haberleri çıkmıştı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, James Maddison'ın sakatlığının ardından Spurs, Paz'a geri döndü ve daha yüksek bir teklif üzerinde düşünüyor. Geçen sezon Serie A'da 35 maçta forma giyen Paz, 6 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

