İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham, Nicolo Barella'yı istiyor

İngiliz basınının iddiasına göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un, yıldız oyuncu Nicola Barella'ya talip olduğunu öne sürüldü.

28 Mayıs 2023 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Tottenham, Nicolo Barella'yı istiyor
ABONE OL

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Tottenham Hotspur, gözünü Inter'in başarılı orta sahası Nicola Barella'ya dikti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham'ın gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak istediği ve transferde bu yönde hareket edeceği aktarıldı.

İngiliz ekibinin transferdeki ilk hedefinin Nicola Barella olduğu, İtalyan orta saha için Inter kulübüne sözlü teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan devinin Barella'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Hojbjerg'in takımdan ayrılmasını bekleyen Tottenham yönetimi, İtalyan oyuncu Nicola Barella için ısrarını sürdüreceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 50 karşılaşmaya çıkan Nicola Barella, 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

İtalyan oyuncunun Inter ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.