Tottenham, Nicolo Barella'yı istiyor

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Tottenham Hotspur, gözünü Inter'in başarılı orta sahası Nicola Barella'ya dikti.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham'ın gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak istediği ve transferde bu yönde hareket edeceği aktarıldı.

İngiliz ekibinin transferdeki ilk hedefinin Nicola Barella olduğu, İtalyan orta saha için Inter kulübüne sözlü teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan devinin Barella'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Hojbjerg'in takımdan ayrılmasını bekleyen Tottenham yönetimi, İtalyan oyuncu Nicola Barella için ısrarını sürdüreceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 50 karşılaşmaya çıkan Nicola Barella, 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

İtalyan oyuncunun Inter ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.