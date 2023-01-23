Tottenham, Nicolo Zaniolo transferini bitirmek üzere

Tottenham, devre arası transfer dönemi sona ermeden Zaniolo'yu renklerine bağlamak için İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelerine devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham ile Roma'nın, Zaniolo için görüşmelerde 30 milyon avro civarında bir rakama anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı. İki kulübün ayrıştığı nokta ise Roma, Zaniolo'nun transferinin öncelikle belli bir miktar bedelle sezon sonuna kadar kiralık, sonrası için de zorunlu satın almayla gerçekleşmesini istiyor. Tottenham tarafı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırlarsa aktif hale gelebilecek bir maddeyi sözleşmeye dahil etmek, aksi durumda ise maddenin zorunlu değil, isteğe bağlı olmasını talep ediyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Spezia ile oynanan karşılaşma sonrası Zaniolo transferiyle ilgili sorulan soruya, "Zaniolo gitmek istediğini söyledi ama bu ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bunu söylüyorum çünkü o önemli bir oyuncu ve transfer piyasasında önemli bir değeri var. Masaya gelen teklifler ne kendisine ne de kulübe yakışmıyor. Bu yüzden şubatta burada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda Roma formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.