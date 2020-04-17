Tottenham Pochettino'dan maaş indirimi talep etti

17 Nisan 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:20

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak adına tasarruf arayışlarını sürdürüyor.

Tottenham, son olarak eski hocası Mauricio Pochettino'ya ilettiği talebiyle dikkat çekti.

Kasım ayında görevinden alınan Pochettino, İngiliz ekibinden yıllık 8.5 milyon Euro'luk maaşını almaya devam ediyor.

The Sun'ın haberine göre ise Tottenham Yönetimi, corona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletme çabasıyla Pochettino'nun maaşında kesinti yapmasını talep etti.

(Fanatik)