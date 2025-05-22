Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ni 3. kez kazandı

Bilbao'da gerçekleştirilen finalde Johnson'un attığı golle turnuvayı ilk sırada tamamlayan Tottenham, taraftarlarına aynı sevinci üçüncü kez yaşattı.

1971-72 sezonunda UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun ilk şampiyonluğuna imza atan Tottenham, 1983-1984 sezonunda yine kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Kupanın ilk senesinde bir başka İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon olan Tottenham, 1974 yılında Feyenoord'a 2-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

1984'te Anderlecht ile oynanan finali penaltılarla 4-3 kazanan İngiliz ekibi, bu müsabakanın ardından ikinci şampiyonluğuna imza atmıştı.

- KUPA ONUNCU KEZ İNGİLTERE'YE GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizler, onuncu kez kupanın sahibi oldu.

İngilizlerin daha önce 17 kez final oynadığı turnuvada Liverpool 3, Tottennham 2, Chelsea 2, Ipswich Town ve Manchester United ile 9 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tottenham'ın Bilbao'da kupayı kaldırmasının ardından İngiliz ekipleri onuncu kez kupayı aldı.

- MANCHESTER TEK MAÇ KAYBETTİ, KUPA GİTTİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final aşamasına kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, en önemli müsabakayı kaybedince kupadan oldu.

Organizasyonun lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Manchester United, son 16 turunda Real Sociedad'ı, çeyrek finalde Olimpik Lyon'u, yarı finalde de Athletic Bilbao'yu yenilgisiz bir şekilde geçerek finale ulaşmıştı.