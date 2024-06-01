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Spor

Tottenham yapılanmaya gidiyor! 11 isim yolcu

Premier Lig takımlarından Tottenham, kadrosunda büyük değişikliğe gidiyor. İngiliz ekibi, 11 futbolcusu ile yollarını ayırmaya karar verdi.

1 Haziran 2024 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
Tottenham yapılanmaya gidiyor! 11 isim yolcu
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Premier Lig'de sezonu beşinci sırada tamamlayan Tottenham Hotspur, gelecek sezon planlamalarına başladı. Teknik direktör Ange Postecoglou, yeni yapılanma kapsamında 11 ismi gözden çıkardı.

RICHARLISON İLE AYRILIK

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, Postecoglou'nun direktifiyle Richarlison'u satış listesine koydu. İngiliz ekibinin Richarlison'dan iyi bir bonservis kazanmayı hedeflediği belirtildi.

AYRILIKLAR BİTMİYOR

Öte yandan Richarlison'un yanı sıra Emerson Royal, Pierre-Emile Hojberg, Bryan Gil ve Giovani Lo Celso'nun da takımda düşünülmediği ifade edildi.

KİRALIKTAN DÖNENLER DE GİDİYOR

Haberin devamında bu sezon başka takımlara kiralık gönderilen ve takıma geri dönen Joe Rodon, Djed Spence, Sergio Reguilon, Japhet Tanganga ve Tanguy Ndombele'nin de yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı aktarıldı.

Son olarak sakatlık sorunu yaşayan Manor Solomon'a da teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği dile getirildi.

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