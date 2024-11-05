İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3426
  • EURO
    37,4916
  • ALTIN
    3022.4
  • BIST100
    8618.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham'a Galatasaray maçı öncesi bir kötü haber daha
Spor

Tottenham'a Galatasaray maçı öncesi bir kötü haber daha

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Tottenham'a bir kötü haberde savunma oyuncusu Cristian Romero'dan geldi. Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Romero, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

5 Kasım 2024 Salı 18:32 - Güncelleme:
Tottenham'a Galatasaray maçı öncesi bir kötü haber daha
ABONE OL

Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero'nun son durumu belli oldu.

TyC Sports'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Sağ ayak parmağı bağlarından sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İKİ AS STOPERİ OLMAYACAK

Arjantinli stoperin yanı sıra İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven de sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın perşembe günü 20.45'te karşılaşacağı Tottenham, bu maça iki as stoperinden yoksun çıkacak.

ÜÇ SAKAT DAHA VAR

Aston Villa maçında sakatlanan Richarlison ile birlikte daha önce sakatlıkları bulunan Djed Spence ve Wilson Odobert'in durumları henüz netlik kazanmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.