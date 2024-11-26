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Spor

Tottenham'a Vicario'dan kötü haber

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

26 Kasım 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Tottenham'a Vicario'dan kötü haber
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, 28 yaşındaki kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Kuzey Londra ekibi, geçtiğimiz cumartesi günü Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ederek, Pep Guardiola'nın öğrencilerinin iç sahadaki 52 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti. Söz konusu müsabakada 90 dakika forma giyen İtalyan kaleci Vicario'nun, mücadelenin 60 dakikalık bölümünü sakat olarak oynadığı belirtildi.

Vicario, bu sezon 12'si Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i EFL Cup olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bunların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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