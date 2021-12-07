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Spor

Tottenham'da 6 koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA7 Aralık 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 14:52
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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