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Spor

Tottenham'da Kulusevski, Avrupa Ligi finalinde yok

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın başarılı kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. İsveçli futbolcu Manchester United ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giyemeyecek.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Tottenham'da Kulusevski, Avrupa Ligi finalinde yok
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Premier League ekibi Tottenham, geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Dejan Kulusevski'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan duyuruda, İsveçli orta saha oyuncusunun sağ diz kapağında (patella) bir sakatlık yaşadığı belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından Kulusevski'nin ameliyat edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Crystal Palace karşılaşmasında sağ diz kapağında sakatlık yaşayan Dejan Kulusevski, uzman doktorlarla yapılan değerlendirmeler sonrası bugün (Çarşamba) ameliyat edilmiştir. Oyuncumuz, rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizin gözetiminde derhal başlamıştır." denildi.

FİNALİ KAÇIRACAK

Kulusevski, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalindeki Manchester United finalini kaçıracak.

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