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Spor

Tottenham'da Rodrigo Bentancur sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Leicester City maçında sakatlanan Rodrigo Bentancur, sezonu kapattı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
Tottenham'da Rodrigo Bentancur sezonu kapattı
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Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Uruguaylı futbolcusu Rodrigo Bentancur, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Leicester City'ye 4-1 kaybedilen lig maçında sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Uruguay Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Rodrigo Bentancur'un sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği vurgulandı.

Geçen yıl ocak ayında Juventus'tan transfer edilen Bentancur, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.

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