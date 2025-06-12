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Spor

Tottenham'da yeni teknik direktör Thomas Frank

Ante Postecoglou ile yollarını ayıran Tottenham, teknik direktörlük görevine Thomas Frank'ın getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Tottenham'da yeni teknik direktör Thomas Frank
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Tottenham, yollarını ayırdığı Ange Postecoglou'nun yerini doldurdu.

İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Brentford'dan Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, Thomas Frank ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thomas Frank, 2018/2019 sezonundan beri Premier League ekibi Brentford'u çalıştırıyordu.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Thomas Frank bu sezon Brentford'ın başında 43 maça çıktı. Bu maçların 19'unda zaferle ayrılırken 8 beraberlik elde etti, 16 kere mağlup oldu.

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