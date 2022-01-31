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Spor

Tottenham'dan 2 transfer birden

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Dejan Kulusevski ve Rodrigo Bentancur'u kadrosuna kattı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:43
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncuları Dejan Kulusevski ile Rodrigo Bentancur'u İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a verdi.

Siyah-beyazlılar, İtalya'da ara transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İsveçli oyuncu Dejan Kulusevski'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 10 milyon avro karşılığında Tottenham'a kiralandığı belirtildi. Transferde kesin satış için anlaşılan bedelin ise ayrıca ödenecek 35 milyon avro olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uruguaylı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'un da 19 milyon avro karşılığında yine Tottenham'a bonservisiyle birlikte satışı konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Belirli hedeflere ulaşılması halinde bu meblağın 6 milyon avro daha artacağı aktarıldı.

Juventus, her iki oyuncusuna da teşekkür edip, başarılar diledi.

Öte yandan, Kulusevski ve Bentancur'u gönderen siyah-beyazlı kulüp, bugün defans oyuncusu Federico Gatti'yi kadrosuna kattı.

Juventus'un, yine bugün sağlık kontrolünden geçirdiği İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı Borussia Mönchengladbach'tan transfer ettiğini duyurması bekleniyor.

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