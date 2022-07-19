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Spor

Tottenham'dan 20 milyon sterlinlik sağ bek transferi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti.

AA19 Temmuz 2022 Salı 12:25 - Güncelleme:
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Geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Londra ekibi, savunmasına takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, transferin 12,5 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve miktarın ek ödemelerle 20 milyon sterline çıkabileceğini paylaştı.

Fulham altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Middlesbrough'nun yanı sıra Nottingham Forest'ta da forma giydi.

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