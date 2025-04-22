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Spor

Tottenham'dan Ange Postecoglou kararı

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazansa dahi teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 19:05 - Güncelleme:
Tottenham'dan Ange Postecoglou kararı
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İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Tottenham, sezon sonunda vedaya hazırlanıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni kazansa dahi teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

YERİNE ADAYLAR

Tottenham'da Postecoglou yerine adayların Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ve Fulham'ın çalıştırıcısı Marco Silva olduğu yazıldı.

Postecoglou yönetimindeki Tottenham, bu sezon Premier Lig'de 33 maç sonunda topladığı 37 puanla 16. sırada yer alıyor.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ise Bodo/Glimt ile final mücadelesi verecek.

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